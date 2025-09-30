Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/dollar-862999080.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября - 30.09.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября, следует из данных торгов. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:44+0300
2025-09-30T16:44+0300
экономика
доллар
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября, следует из данных торгов. К 16.33 мск курс доллара снижался на 38 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,88 рублей, минимума с 16 сентября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
https://1prime.ru/20250930/rubl-862991691.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, рынок, торги
Экономика, доллар, Рынок, Торги
16:44 30.09.2025
 
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября

Расчетный курс доллара во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Купюра доллара США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября, следует из данных торгов.
К 16.33 мск курс доллара снижался на 38 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,88 рублей, минимума с 16 сентября.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Рубль вернулся к росту против юаня во вторник днем
13:27
 
ЭкономикадолларРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала