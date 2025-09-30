https://1prime.ru/20250930/dollar-862999080.html

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября - 30.09.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября, следует из данных торгов. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T16:44+0300

2025-09-30T16:44+0300

2025-09-30T16:44+0300

экономика

доллар

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября, следует из данных торгов. К 16.33 мск курс доллара снижался на 38 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,88 рублей, минимума с 16 сентября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

https://1prime.ru/20250930/rubl-862991691.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынок, торги