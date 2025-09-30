https://1prime.ru/20250930/dollar-862999080.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября
2025-09-30T16:44+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - во вторник опустился ниже 82 рублей впервые с 16 сентября, следует из данных торгов. К 16.33 мск курс доллара снижался на 38 копеек относительно предыдущего закрытия - до 81,88 рублей, минимума с 16 сентября. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
