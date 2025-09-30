Доллар ускорил снижение к мировым валютам во вторник вечером

https://1prime.ru/20250930/dollar-863001349.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс доллара ускорил снижение к другим основным мировым валютам после публикации макроэкономической статистики по США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1738 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 147,87 иены с уровня прошлого закрытия в 148,60 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 97,79 пункта. До публикации статистики индекс доллара находился на отметке около 97,84 пункта. Курс евро к доллару составлял около 1,1731 доллара, курс доллара к иене - около 147,9 иены. По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в сентябре сократился до 94,2 пункта с пересмотренного показателя августа в 97,8 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 96 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 97,4 пункта. В США 1 октября начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. Если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. "Учитывая повышенную чувствительность рынков к политическим событиям в США, в случае реализации шатдауна мы ожидаем умеренного ослабления доллара по отношению к иене, швейцарскому франку и евро", — приводит агентство Блумберг комментарий стратегов Citigroup.

