Индекс доллара с начала года может упасть почти на десять процентов

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года может показать снижение на 9,9%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года может показать снижение на 9,9%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.30 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1738 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,86 иены со 148,6 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,15% - до 97,8 пункта. Таким образом, с начала года американская валюта подешевела к евро на 13,4%, к иене - на 5,9%. Индекс доллара упал на 9,9%.
