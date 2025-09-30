Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доллара с начала года может упасть почти на десять процентов - 30.09.2025
Индекс доллара с начала года может упасть почти на десять процентов
Индекс доллара с начала года может упасть почти на десять процентов - 30.09.2025, ПРАЙМ
Индекс доллара с начала года может упасть почти на десять процентов
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года может показать снижение на 9,9%, следует из данных торгов. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:02+0300
2025-09-30T23:02+0300
рынок
сша
доллар
доллар сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года может показать снижение на 9,9%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.30 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1738 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,86 иены со 148,6 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,15% - до 97,8 пункта. Таким образом, с начала года американская валюта подешевела к евро на 13,4%, к иене - на 5,9%. Индекс доллара упал на 9,9%.
сша
рынок, сша, доллар, доллар сша, мировая экономика
Рынок, США, доллар, Доллар США, Мировая экономика
23:02 30.09.2025
 
Индекс доллара с начала года может упасть почти на десять процентов

Индекс доллара готовится показать с начала года снижение почти на 9,9 процента

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года может показать снижение на 9,9%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.30 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1738 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,86 иены со 148,6 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,15% - до 97,8 пункта.
Таким образом, с начала года американская валюта подешевела к евро на 13,4%, к иене - на 5,9%. Индекс доллара упал на 9,9%.
17:37
 
РынокСШАдолларДоллар СШАМировая экономика
 
 
