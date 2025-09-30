https://1prime.ru/20250930/dolya-863003582.html

Nippon Steel приобрела долю в проекте Kami в Канаде

Nippon Steel приобрела долю в проекте Kami в Канаде

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сталелитейная японская Nippon Steel заключила соглашение с канадской Champion Iron Limited (CI) и японской Sojitz Corporation (Sojitz) о приобретении доли в 30% в железорудном проекте по развитию месторождения Kami в Квебеке (Канада), следует из пресс-релиза Nippon Steel. "Nippon Steel Corporation (Nippon Steel) заключила генеральное соглашение с Champion Iron Limited (CI) и Sojitz Corporation (Sojitz) о приобретении доли в проекте Камистиатуссет (Kami Project), принадлежащем CI, расположенном в канадском Ньюфаундленде и Лабрадоре (N&L) и находящемся на рассмотрении на предмет новой разработки, а также о подготовке технико-экономического обоснования для его разработки и эксплуатации", - говорится в релизе. Как уточняется в релизе, долю в проекте Nippon Steel приобрела через полностью принадлежащую ей дочернюю компанию NS Canadian Resources. Общая стоимость участия корпорации в проекте составляет 150 миллионов канадских долларов (около 107,6 миллиона долларов). Из них Nippon Steel внесла 42 миллиона канадских долларов (примерно 30,1 миллиона долларов) в качестве первоначального взноса. Для реализации проекта Nippon Steel создала совместное с CI и Sojitz предприятие Kami Iron Mine Partnership, также сообщается в релизе. "Железная руда, добыча которой планируется в рамках проекта Kami, представляет собой высококачественный и ограниченный во всем мире ресурс, пригодный для производства железа прямого восстановления (DR-класс)", - объясняет Nippon Steel.

