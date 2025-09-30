Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог

https://1prime.ru/20250930/dorogi-862993835.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину об опережении на 21% работ по вводу и ремонту дорог в РФ, до конца года все планы гарантировано будут выполнены. "Продолжаем работу с точки зрения обеспечения транспортной доступности и большой объём работы по дорогам. В этом году идём с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент, что гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить", - доложил Хуснуллин президенту на встрече.

