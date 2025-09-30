Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог - 30.09.2025
Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог
Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог - 30.09.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину об опережении на 21% работ по вводу и ремонту дорог в РФ, до конца года все планы... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:19+0300
2025-09-30T14:19+0300
марат хуснуллин
владимир путин
россия
дороги
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75573/19/755731922_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_008c9eaa4e5865b790208d16b879f6a1.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину об опережении на 21% работ по вводу и ремонту дорог в РФ, до конца года все планы гарантировано будут выполнены. "Продолжаем работу с точки зрения обеспечения транспортной доступности и большой объём работы по дорогам. В этом году идём с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент, что гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить", - доложил Хуснуллин президенту на встрече.
марат хуснуллин, владимир путин, россия, дороги
Марат Хуснуллин, Владимир Путин, РОССИЯ, дороги
14:19 30.09.2025
 
Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог

Хуснуллин доложил Путину об опережении на 21% работ по вводу и ремонту дорог в стране

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину об опережении на 21% работ по вводу и ремонту дорог в РФ, до конца года все планы гарантировано будут выполнены.
"Продолжаем работу с точки зрения обеспечения транспортной доступности и большой объём работы по дорогам. В этом году идём с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент, что гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить", - доложил Хуснуллин президенту на встрече.
Марат Хуснуллин, Владимир Путин, РОССИЯ, дороги
 
 
