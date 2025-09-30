https://1prime.ru/20250930/dvizhenie-862976862.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрыли движение во вторник в 2.58 мск, причины не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 3.28 мск.

