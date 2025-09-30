https://1prime.ru/20250930/dvizhenie-862976862.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 30.09.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T03:50+0300
2025-09-30T03:50+0300
2025-09-30T03:50+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862976862.jpg?1759193450
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрыли движение во вторник в 2.58 мск, причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 3.28 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрыли движение во вторник в 2.58 мск, причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 3.28 мск.