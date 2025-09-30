https://1prime.ru/20250930/ekonomika-862986069.html

Глава РСПП призвал не затягивать период охлаждения российской экономики

Глава РСПП призвал не затягивать период охлаждения российской экономики - 30.09.2025, ПРАЙМ

Глава РСПП призвал не затягивать период охлаждения российской экономики

Период охлаждения и управляемого сжатия экономики России не должен затягиваться, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T11:28+0300

2025-09-30T11:28+0300

2025-09-30T11:28+0300

экономика

россия

александр шохин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/83107/35/831073501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cef80a1eb34c97cd94592bfd406c221.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Период охлаждения и управляемого сжатия экономики России не должен затягиваться, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Очень важно, чтобы период охлаждения и управляемого сжатия, и управляемой мягкой посадки (экономики - ред.), чтобы он не затягивался. Нужен отскок. И то, что на трехлетку (проект бюджета на 2026-2028 годы - ред.) 7% рост ВВП заложен правительством в прогноз, это успокаивает, что мы не будем топтаться около нуля. 2-2,5% - это тот оптимальный для неперегретой экономики темп экономического роста, который позволяет решать очень широкий круг задач", - сказал Шохин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "сейчас мы видим, что в этом году хорошо, если (рост экономики - ред.) чуть больше единицы будет к концу года, а в следующий год 1,3% - это мало безусловно". "Но, конечно, хотелось бы, чтобы элементы неопределенности, которые, к сожалению, неуправляемыми являются - и продолжение СВО, и продолжение санкционного давления, и фрагментация мировой торговли и инвестиций и так далее, чтобы эти все факторы не ухудшали ситуацию", - заключил глава РСПП.

https://1prime.ru/20250915/putin-862311914.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр шохин, рспп