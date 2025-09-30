Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РСПП призвал не затягивать период охлаждения российской экономики
2025-09-30T11:28+0300
2025-09-30T11:28+0300
экономика
россия
александр шохин
рспп
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Период охлаждения и управляемого сжатия экономики России не должен затягиваться, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Очень важно, чтобы период охлаждения и управляемого сжатия, и управляемой мягкой посадки (экономики - ред.), чтобы он не затягивался. Нужен отскок. И то, что на трехлетку (проект бюджета на 2026-2028 годы - ред.) 7% рост ВВП заложен правительством в прогноз, это успокаивает, что мы не будем топтаться около нуля. 2-2,5% - это тот оптимальный для неперегретой экономики темп экономического роста, который позволяет решать очень широкий круг задач", - сказал Шохин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "сейчас мы видим, что в этом году хорошо, если (рост экономики - ред.) чуть больше единицы будет к концу года, а в следующий год 1,3% - это мало безусловно". "Но, конечно, хотелось бы, чтобы элементы неопределенности, которые, к сожалению, неуправляемыми являются - и продолжение СВО, и продолжение санкционного давления, и фрагментация мировой торговли и инвестиций и так далее, чтобы эти все факторы не ухудшали ситуацию", - заключил глава РСПП.
россия, александр шохин, рспп
Экономика, РОССИЯ, Александр Шохин, РСПП
11:28 30.09.2025
 
Глава РСПП призвал не затягивать период охлаждения российской экономики

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Период охлаждения и управляемого сжатия экономики России не должен затягиваться, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Очень важно, чтобы период охлаждения и управляемого сжатия, и управляемой мягкой посадки (экономики - ред.), чтобы он не затягивался. Нужен отскок. И то, что на трехлетку (проект бюджета на 2026-2028 годы - ред.) 7% рост ВВП заложен правительством в прогноз, это успокаивает, что мы не будем топтаться около нуля. 2-2,5% - это тот оптимальный для неперегретой экономики темп экономического роста, который позволяет решать очень широкий круг задач", - сказал Шохин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "сейчас мы видим, что в этом году хорошо, если (рост экономики - ред.) чуть больше единицы будет к концу года, а в следующий год 1,3% - это мало безусловно".
"Но, конечно, хотелось бы, чтобы элементы неопределенности, которые, к сожалению, неуправляемыми являются - и продолжение СВО, и продолжение санкционного давления, и фрагментация мировой торговли и инвестиций и так далее, чтобы эти все факторы не ухудшали ситуацию", - заключил глава РСПП.
ЭкономикаРОССИЯАлександр ШохинРСПП
 
 
