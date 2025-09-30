https://1prime.ru/20250930/es-862969681.html

"Мы погибаем": в Германии бьют тревогу из-за России

"Мы погибаем": в Германии бьют тревогу из-за России - 30.09.2025

"Мы погибаем": в Германии бьют тревогу из-за России

Светлана Медведева. Миллионы безработных, огромные расходы на энергоносители и "очень-очень высокие" издержки работодателей на сотрудников — в ФРГ ужаснулись... | 30.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Миллионы безработных, огромные расходы на энергоносители и "очень-очень высокие" издержки работодателей на сотрудников — в ФРГ ужаснулись тому, что происходит в стране. Спасти может только одно. Что именно — в материале "Прайм".Плохие новостиСитуация очень серьезная, предупреждает министр экономики Катерина Райхе."С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста. <…> Были небольшие признаки улучшения, но мы объясняем их ускоренным экспортом в США до того, как ввели пошлины", — отметила она.В августе число безработных в Германии впервые за десятилетие превысило три миллиона, пишет Reuters. За месяц прибавилось 46 тысяч.Предприятия закрываются. Только в 2024-м деятельность прекратили почти 200 тысяч. Одно из них — старейшая пивоварня Баварии, основанная в XVII веке.Недавно о банкротстве заявила компания с 120-летней историей Mayer & Cie., выпускающая круговые вязальные машины. Работы лишились 350 человек.Проблемы и у автомобильных гигантов. Во втором квартале прибыль Volkswagen упала более чем на треть (36,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,29 миллиарда евро. У BMW AG — на 32%, у Mercedes-Benz Group AG — в 3,3 раза. За год в автопроме уволили 51,5 тысячи сотрудников.По мнению Райхе, экономику Германии нужно "оздоровить", но для этого требуется время. Не хватает инвестиций.Между тем более половины немцев не верят, что при Фридрихе Мерце что-то изменится к лучшему.Канцлер говорил, что государство больше не может поддерживать систему "всеобщего благосостояния", и допускал сокращение социальных выплат. При этом он активно отправляет деньги Киеву."Правительство дарит Украине девять миллиардов евро налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На все деньги есть, только не на собственных людей", — возмущалась в июле сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.Лишились всегоЛюбая экономика может рассчитывать на рост, если получает дешевые природные ресурсы, располагает современными технологиями и квалифицированной рабочей силой, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Однако природные ресурсы стали для Германии очень дорогими (цены на газ выросли почти на 80% по сравнению со вторым полугодием 2021-го). Как следствие, конкурентоспособность немецкой продукции снизилась.Невозможно внедрить и передовые технологии."Развитие центров больших данных и ИИ без сильной энергетики невозможно. Эти технологии прогрессируют в США, Китае, России, но не в Европе", — отмечает эксперт.Кроме того, у Германии и ЕС все меньше недорогих товаров из Китая и возможности вести взаимовыгодную торговлю, поскольку Пекин поджимает европейцев во всех отраслях, добавляет старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин."Зеленый переход, отказ от российских углеводородов, отсутствие внешних источников, драйверов экономического роста, безусловно, ослабляет Германию", — констатирует он.Санкции, безрассудное расходование бюджета, наращивание госдолга — если это так и оставить, в ближайшие несколько лет экономика страны погрузится в хаос, предупреждает доцент Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.Вариантов немногоС такой внешней политикой, которая, с одной стороны, нацелена на конфронтацию с Россией, с другой — на отсутствие действительно интенсивного сближения с Китаем, возможностей у ФРГ не так много."Разговоры о том, что ЕС конфискует российские замороженные активы беспокоят незападных инвесторов. Поэтому выбор у Берлина сильно ограничен", — указывает Шеин.Пока власти считают, что единственный выход — развитие военной промышленности. Но дело в том, что и в этой сфере эффективнее покупать вооружение в США, чем делать самим, добавляет Новикова.Наилучший вариант для немецкой экономики — наладить отношения с Россией, о чем в свое время говорил еще Отто фон Бисмарк. И он исходил не из личных симпатий, а из прагматических интересов, стремясь обеспечить стабильность и безопасность Германской империи, напоминает Новикова. Именно о такой политике немцам стоило бы вспомнить сегодня.Восстановление связей с Россией повысит конкурентоспособность, снизит издержки, стоимость топлива, сырья, электроэнергии, перечисляет Чирков. В противном случае ситуация в экономике Германии будет только ухудшаться.

