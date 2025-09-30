https://1prime.ru/20250930/es-863009824.html

Bloomberg раскрыло, каких двух европейских лидеров поссорил Киев

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напряженные отношения из-за разногласий в отношении украинского вопроса, сообщает Bloomberg."В августе фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Мерц быстро поправил ее. Такого плана нет, "по крайней мере, в Германии", отметил он, подчеркнув, что эта тема никак не касается фон дер Ляйен. <…> Аналогичным образом Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по вопросам закупки вооружений, поскольку Европа вкладывает сотни миллиардов в новые военные расходы", — говорится в материале.Кроме того, подчеркивается, что Мерц намерен ограничить усиливающуюся роль фон дер Ляйен в политике, хотя она проявляет настойчивость.В июле газета Bild сообщила, что канцлер Германии обвинил фон дер Ляйен в провалах политики Евросоюза в отношении Украины, заявив, что Брюссель "чрезмерно регламентирован, чрезмерно бюрократизирован и очень медлителен".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

