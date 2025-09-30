Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg раскрыло, каких двух европейских лидеров поссорил Киев - 30.09.2025
Bloomberg раскрыло, каких двух европейских лидеров поссорил Киев
германия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, ес
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, ЕС
20:43 30.09.2025
 
Bloomberg раскрыло, каких двух европейских лидеров поссорил Киев

Bloomberg: украинский кризис поссорил Мерца и фон дер Ляйен

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
© Фото : The White House
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен напряженные отношения из-за разногласий в отношении украинского вопроса, сообщает Bloomberg.

"В августе фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Мерц быстро поправил ее. Такого плана нет, "по крайней мере, в Германии", отметил он, подчеркнув, что эта тема никак не касается фон дер Ляйен. <…> Аналогичным образом Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по вопросам закупки вооружений, поскольку Европа вкладывает сотни миллиардов в новые военные расходы", — говорится в материале.

Кроме того, подчеркивается, что Мерц намерен ограничить усиливающуюся роль фон дер Ляйен в политике, хотя она проявляет настойчивость.

В июле газета Bild сообщила, что канцлер Германии обвинил фон дер Ляйен в провалах политики Евросоюза в отношении Украины, заявив, что Брюссель "чрезмерно регламентирован, чрезмерно бюрократизирован и очень медлителен".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В США рассказали, как Зеленский "подставил" ЕС
Вчера, 22:40
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
