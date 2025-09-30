https://1prime.ru/20250930/evropa-862989190.html

Фондовые индексы Европы снижаются во вторник

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах квартала благодаря вкладу компаний нефтяного сектора в условиях удешевления нефти на мировом рынке, инвесторы также оценивают макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,14%, до 8 287,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 7 853,52 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 23 743,74 пункта. Нефть с начала недели заметно дешевеет. Во вторник цена марки Brent падает примерно на 1%, после ещё более значительного снижения накануне, что способствует снижению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги TotalEnergies дешевеют примерно на 2,5%, акции Eni, Shell, BP опускаются в цене на 1%. Также инвесторы оценивают макроэкономические данные. Так, безработица в Германии в сентябре осталась на уровне августа в 6,3%, что и ожидалось аналитиками. В это же день стала известна окончательная оценка квартального ВВП Великобритании. Показатель вырос на 1,4% в годовом выражении, при предварительных данных годового роста в 1,2%, а в квартальном – поднялся на 0,3%.

