Фондовые индексы Европы снижаются во вторник - 30.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник - 30.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах квартала благодаря вкладу компаний нефтяного сектора в условиях удешевления нефти на мировом... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:46+0300
2025-09-30T12:46+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/16/841351677_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_85160aeefa1b86383e6b1c786429a9b6.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах квартала благодаря вкладу компаний нефтяного сектора в условиях удешевления нефти на мировом рынке, инвесторы также оценивают макростатистику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,14%, до 8 287,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 7 853,52 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 23 743,74 пункта. Нефть с начала недели заметно дешевеет. Во вторник цена марки Brent падает примерно на 1%, после ещё более значительного снижения накануне, что способствует снижению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги TotalEnergies дешевеют примерно на 2,5%, акции Eni, Shell, BP опускаются в цене на 1%. Также инвесторы оценивают макроэкономические данные. Так, безработица в Германии в сентябре осталась на уровне августа в 6,3%, что и ожидалось аналитиками. В это же день стала известна окончательная оценка квартального ВВП Великобритании. Показатель вырос на 1,4% в годовом выражении, при предварительных данных годового роста в 1,2%, а в квартальном – поднялся на 0,3%.
европа
рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
12:46 30.09.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник

Фондовые индексы Европы снижаются во вторник за счет нефтяных компаний

Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Франкфуртская фондовая биржа, Германия. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах квартала благодаря вкладу компаний нефтяного сектора в условиях удешевления нефти на мировом рынке, инвесторы также оценивают макростатистику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,14%, до 8 287,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 7 853,52 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 23 743,74 пункта.
Нефть с начала недели заметно дешевеет. Во вторник цена марки Brent падает примерно на 1%, после ещё более значительного снижения накануне, что способствует снижению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги TotalEnergies дешевеют примерно на 2,5%, акции Eni, Shell, BP опускаются в цене на 1%.
Также инвесторы оценивают макроэкономические данные. Так, безработица в Германии в сентябре осталась на уровне августа в 6,3%, что и ожидалось аналитиками.
В это же день стала известна окончательная оценка квартального ВВП Великобритании. Показатель вырос на 1,4% в годовом выражении, при предварительных данных годового роста в 1,2%, а в квартальном – поднялся на 0,3%.
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПА
 
 
Заголовок открываемого материала