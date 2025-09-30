Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/evropa-863013052.html
"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России
"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России
Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T22:36+0300
2025-09-30T22:36+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
дуглас макгрегор
владимир путин
германия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеют под собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, что они должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он.Статья" Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине30.09.2025По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов."Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потому что они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор.В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-863011156.html
украина
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, дуглас макгрегор, владимир путин, германия, нато
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ, НАТО
22:36 30.09.2025
 
"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России

Макгрегор: Макрон, Мерц и Стармер угрожают России из страха потерять власть

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеют под собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, что они должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он.
Статья" Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине30.09.2025
По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов.
"Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потому что они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор.
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе прокомментировали новый план Зеленского
21:27
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАДуглас МакгрегорВладимир ПутинГЕРМАНИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала