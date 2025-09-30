https://1prime.ru/20250930/evropa-863013052.html

"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России

"Уничтожить Германию". В США предупредили, что ждет Европу из-за России

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европейские лидеры продолжают говорить о мнимой российской угрозе, чтобы избежать отставки, предположил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Мы почти каждую неделю слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеют под собой никаких оснований. (Это делают – прим.ред.) Стармер, Макрон и Мерц, которые пришли к выводу, что они должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах", — сказал он.Статья" Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине30.09.2025По мнению полковника, после завершения конфликта на Украине европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. Он также не исключил, что люди поддержат восстановление торговых связей с Россией, в особенности в сфере энергоресурсов."Мерц и его коллеги занимаются самоубийством. Их главная цель — не навредить России, а уничтожить Германию, потому что они не причинили никакого реального вреда России", —резюмировал Макгрегор.В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

