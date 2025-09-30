Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/finlyandiya-862988443.html
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России
Запад должен вернуться к диалогу с Россией и остановить наращивание напряженности во имя мира, пишет бывший кандидат в Европейский парламент и член финской... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:29+0300
2025-09-30T12:29+0300
мировая экономика
запад
финляндия
иран
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад должен вернуться к диалогу с Россией и остановить наращивание напряженности во имя мира, пишет бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.&quot;Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию&quot;, — подчеркнул он.По его мнению, Запад сам себя изолирует, в то время как Россия укрепляет связи с другими мировыми державами и развивающимися странами.Когда главы развивающихся стран встречаются вместе, то они обсуждают бизнес и экономический рост, а мы опустились до того, что проводим очередную встречу с Зеленским ради обсуждения поставок еще большего количества вооружений", — выразил сожаление Мема.Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил в интервью РИА Новости, что западным странам все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана из-за собственной изоляции и утраты союзников.
https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html
https://1prime.ru/20250930/rakety-862982270.html
запад
финляндия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, финляндия, иран, общество
Мировая экономика, ЗАПАД, ФИНЛЯНДИЯ, ИРАН, Общество
12:29 30.09.2025
 
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России

Мема предложил восстановить диалог с Россией и прекратить эскалацию

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад должен вернуться к диалогу с Россией и остановить наращивание напряженности во имя мира, пишет бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию", — подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
11:07
По его мнению, Запад сам себя изолирует, в то время как Россия укрепляет связи с другими мировыми державами и развивающимися странами.
Когда главы развивающихся стран встречаются вместе, то они обсуждают бизнес и экономический рост, а мы опустились до того, что проводим очередную встречу с Зеленским ради обсуждения поставок еще большего количества вооружений", — выразил сожаление Мема.
Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил в интервью РИА Новости, что западным странам все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана из-за собственной изоляции и утраты союзников.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В США забили тревогу из-за опасного хода против России
09:28
 
Мировая экономикаЗАПАДФИНЛЯНДИЯИРАНОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала