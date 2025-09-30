https://1prime.ru/20250930/finlyandiya-862988443.html
В Финляндии выступили с громким призывом по отношению к России
2025-09-30T12:29+0300
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад должен вернуться к диалогу с Россией и остановить наращивание напряженности во имя мира, пишет бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию", — подчеркнул он.По его мнению, Запад сам себя изолирует, в то время как Россия укрепляет связи с другими мировыми державами и развивающимися странами.Когда главы развивающихся стран встречаются вместе, то они обсуждают бизнес и экономический рост, а мы опустились до того, что проводим очередную встречу с Зеленским ради обсуждения поставок еще большего количества вооружений", — выразил сожаление Мема.Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил в интервью РИА Новости, что западным странам все сложнее вводить новые санкции против России и Ирана из-за собственной изоляции и утраты союзников.
