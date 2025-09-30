https://1prime.ru/20250930/foms-862977365.html

ФОМС планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение онкологий

ФОМС планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение онкологий - 30.09.2025, ПРАЙМ

ФОМС планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение онкологий

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планирует ежегодно выделять... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T04:42+0300

2025-09-30T04:42+0300

2025-09-30T04:43+0300

финансы

здоровье

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862977365.jpg?1759196609

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, выяснило РИА Новости, изучив документ фонда. Согласно проекту, межбюджетные трансферты из федерального бюджета предусматриваются на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в 2026-2028 годах по 140 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, установлены отдельные расходы бюджета в 2026 году, в том числе туда вошли выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, здоровье