ФОМС планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение онкологий
2025-09-30T04:42+0300
финансы
здоровье
экономика
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планирует ежегодно выделять 140 миллиардов рублей на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, выяснило РИА Новости, изучив документ фонда. Согласно проекту, межбюджетные трансферты из федерального бюджета предусматриваются на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в 2026-2028 годах по 140 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, установлены отдельные расходы бюджета в 2026 году, в том числе туда вошли выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
