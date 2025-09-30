Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева - 30.09.2025
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева - 30.09.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева
Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T10:01+0300
2025-09-30T10:01+0300
фсб
россия
мордовия
украина
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии. "Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", - отмечается в релизе. Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
мордовия
украина
фсб, россия, мордовия, украина
ФСБ, РОССИЯ, МОРДОВИЯ, УКРАИНА
10:01 30.09.2025
 
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева

В Мордовии задержали юношу, совершавшего поджоги ж/д инфраструктуры по заказу Киева

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии.
"Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", - отмечается в релизе.
Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий в Самарской области
23 сентября, 10:03
23 сентября, 10:03
 
ФСБРОССИЯМОРДОВИЯУКРАИНА
 
 
