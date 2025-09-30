https://1prime.ru/20250930/fsb-862983258.html
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева - 30.09.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева
Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T10:01+0300
2025-09-30T10:01+0300
2025-09-30T10:01+0300
фсб
россия
мордовия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии. "Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", - отмечается в релизе. Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
https://1prime.ru/20250923/zaderzhanie-862650758.html
мордовия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49df691dca6de47879cdd00a27371004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, россия, мордовия, украина
ФСБ, РОССИЯ, МОРДОВИЯ, УКРАИНА
ФСБ задержала юношу, совершавшего поджоги в Мордовии по заказу Киева
В Мордовии задержали юношу, совершавшего поджоги ж/д инфраструктуры по заказу Киева
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Задержан юноша, за вознаграждение от военной разведки Украины совершавший поджоги железнодорожной инфраструктуры в Мордовии и привлекавший к этому подростков, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей в Мордовии.
"Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий злоумышленник направлял куратору соответствующие фото и видеоматериалы, а также координаты мест совершения поджогов", - отмечается в релизе.
Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий в Самарской области