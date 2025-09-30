https://1prime.ru/20250930/gaz-862984212.html
Биржевые цены на газ в Европе стабильны во вторник утром
2025-09-30T10:21+0300
энергетика
газ
европа
торги
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе продолжают сохранять стабильность, оставаясь в узком диапазоне ниже круглой отметки в 400 долларов, как и всю прошлую неделю, и в начале последних торгов квартала, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 394,3 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.00 мск их стоимость составляет 395,4 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 395,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
