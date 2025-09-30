Цены на газ в Европе упали на 3,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5%, до $381,2 за тысячу кубометров
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника снизились на 3,5% - до 381,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 394,3 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 396,3 доллара (+0,3%), ценовой минимум - 380,8 доллара (-3,6%). Последние фьючерсы торговались по 381,2 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 395,2 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.