"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Газпром" установил новый для сентября рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, 29 сентября показатель достиг 982,1 миллиона кубометров газа, сообщила компания. "Газпром" установил новый для сентября исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 29 сентября российским потребителям поставлено 982,1 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Обновлен также рекорд по часовому расходу газа в течение суток для сентября – 42,863 тысячи кубометров (1028,7 миллиона кубометров в суточном выражении). Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны, поясняется в сообщении. Предыдущие максимальные показатели для сентября (суточных поставок – 971,8 миллиона кубометров и часового расхода газа в течение суток – 41,092 тысячи кубометров, 986,2 миллиона кубометров в суточном выражении) были зафиксированы 30 сентября 2021 года.

