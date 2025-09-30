В Генштабе рассказали о росте среднего возраста срочников

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний возраст срочников, призываемых на военную службу, растет в РФ, потому что всё больше молодых людей используют право на отсрочку от призыва для получения среднего профессионального или высшего образования после школы, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года, призовут 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет. "В последнее время отмечается увеличение среднего возраста граждан, призванных на военную службу. Связано это с тем, что всё больше ребят используют право на отсрочку от призыва для получения среднего профессионального или высшего образования после окончания школы. Что касается призывников, направляемых на военную службу непосредственно после завершения обучения в школе, то их число не превышает 5%", - сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". По его словам, с 2018 года наблюдается сокращение количества 18­-летних граждан, призываемых на военную службу, в то время как количество призывников в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось. "Также в настоящее время более половины военнослужащих по призыву имеют профессиональное образование. Важно отметить, что с увеличением возраста и уровня образования растет и доля граждан, для которых военная служба - осознанный выбор", - добавил Бурдинский.
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний возраст срочников, призываемых на военную службу, растет в РФ, потому что всё больше молодых людей используют право на отсрочку от призыва для получения среднего профессионального или высшего образования после школы, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года, призовут 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.
"В последнее время отмечается увеличение среднего возраста граждан, призванных на военную службу. Связано это с тем, что всё больше ребят используют право на отсрочку от призыва для получения среднего профессионального или высшего образования после окончания школы. Что касается призывников, направляемых на военную службу непосредственно после завершения обучения в школе, то их число не превышает 5%", - сказал Бурдинский в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
По его словам, с 2018 года наблюдается сокращение количества 18­-летних граждан, призываемых на военную службу, в то время как количество призывников в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось.
"Также в настоящее время более половины военнослужащих по призыву имеют профессиональное образование. Важно отметить, что с увеличением возраста и уровня образования растет и доля граждан, для которых военная служба - осознанный выбор", - добавил Бурдинский.
 
