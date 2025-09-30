https://1prime.ru/20250930/germaniya-862979022.html

"Не живем в мире": Мерц сделал заявление о якобы российской угрозе

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не находится в состоянии мира из-за предполагаемой угрозы со стороны российских беспилотников. Об этом он сообщил на встрече, организованной немецким изданием Rheinische Post. "Мы (Немцы. — Прим. Ред.) не воюем, но и не живем в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он. По словам Мерца, Германия якобы замечает нарушения воздушного пространства в странах Северной Европы на протяжении нескольких недель, при этом обстановка продолжает ухудшаться. "Просто сбить восьмиметровый дрон в небе в такой густонаселенной стране непросто", — заметил политик. Мерц утверждает, что Германия сталкивается с такими угрозами, как полеты беспилотников, шпионаж, угрозы в адрес "отдельных общественных деятелей", акты саботажа и кибератаки. Он уже делал подобное заявление прошлую субботу на мероприятии для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления Мерца, отметив, что такой воинственный курс опасен из-за прошлого Германии и может быть направлен на подчинение Европы Берлину и нанесение удара России. В последние годы Россия указывала на беспрецедентную активность НАТО вблизи ее западных рубежей. Альянс наращивает свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Российское правительство регулярно выражает обеспокоенность по поводу увеличения сил НАТО в Европе. В Кремле заявляют, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.

