2025-09-30T14:24+0300
2025-09-30T14:24+0300
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Google отозвала свои требования, запрещающие российским СМИ подавать на нее в суд за границей в целях взыскания судебных штрафов, сообщают "Ведомости"."Эта победа первая по этим кейсам "СМИ против Google" в суде США", — отмечается в публикации.Сообщается, что решение касается телеканалов "Спас" и Russia Today: в отношении первого оно вступает в действие немедленно, а для второго — только после получения разрешения от Офиса по контролю иностранных активов Министерства финансов США, поскольку на RT наложены американские санкции.Газета РБК в октябре 2024 года информировала, что общая сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в связи с блокировкой их аккаунтов на YouTube достигла уже двух ундециллионов рублей (число с 36 нулями).
бизнес, технологии, ведомости, минфин сша, rt, общество
Бизнес, Технологии, Ведомости, Минфин США, RT, Общество
14:24 30.09.2025
 
СМИ сообщили об отказе Google от требований к телеканалам "Спас" и RT

"Ведомости": компания Google отказалась от требований к "Спасу" и RT

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Google отозвала свои требования, запрещающие российским СМИ подавать на нее в суд за границей в целях взыскания судебных штрафов, сообщают "Ведомости".
"Эта победа первая по этим кейсам "СМИ против Google" в суде США", — отмечается в публикации.
Сообщается, что решение касается телеканалов "Спас" и Russia Today: в отношении первого оно вступает в действие немедленно, а для второго — только после получения разрешения от Офиса по контролю иностранных активов Министерства финансов США, поскольку на RT наложены американские санкции.
Газета РБК в октябре 2024 года информировала, что общая сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в связи с блокировкой их аккаунтов на YouTube достигла уже двух ундециллионов рублей (число с 36 нулями).
