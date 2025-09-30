https://1prime.ru/20250930/google-862994676.html
СМИ сообщили об отказе Google от требований к телеканалам "Спас" и RT
2025-09-30T14:24+0300
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Google отозвала свои требования, запрещающие российским СМИ подавать на нее в суд за границей в целях взыскания судебных штрафов, сообщают "Ведомости"."Эта победа первая по этим кейсам "СМИ против Google" в суде США", — отмечается в публикации.Сообщается, что решение касается телеканалов "Спас" и Russia Today: в отношении первого оно вступает в действие немедленно, а для второго — только после получения разрешения от Офиса по контролю иностранных активов Министерства финансов США, поскольку на RT наложены американские санкции.Газета РБК в октябре 2024 года информировала, что общая сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в связи с блокировкой их аккаунтов на YouTube достигла уже двух ундециллионов рублей (число с 36 нулями).
