В Госдуме предложили сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6%
В Госдуме предложили сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6%
2025-09-30T01:20+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6% для семей с одним ребенком, а для семей с двумя и более детьми ввести дополнительные пониженные ставки, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Просим Вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть возможность корректировки предлагаемой инициативы и сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6% для семей с одним ребенком, с установлением пониженных ставок для семей с двумя и более детьми", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил об обращениях граждан по поводу условий программы семейной ипотеки. "Люди отмечают, что действующая ставка на уровне 6% помогала многим семьям с детьми улучшить жилищные условия, и просят её не повышать", – рассказал он. Политик добавил, что в настоящее время программа льготной ипотеки является важнейшим инструментом государственной демографической и жилищной политики. "Я напомню, что в соответствии с национальными проектами "Демография" и "Жилье и городская среда", ключевой целью государства является стимулирование рождаемости и обеспечение молодых семей доступным жильем. Но обсуждаемое увеличение ипотечной ставки до 12% для семей с одним ребенком ставит под угрозу достижение этих целей", - подчеркнул Миронов. Лидер партии считает, что для подавляющего большинства молодых семей её двухкратное повышение закроет доступ к ипотечным программам, осложнит решение жилищного вопроса. "Более справедливым и социально выверенным подходом является её сохранение на уровне 6%. Семьи с двумя детьми должны иметь возможность брать ипотеку под 4%, с тремя – под 2%, с 4 и более детьми – под 1%. Такой механизм обеспечит баланс интересов: с одной стороны это сохранит доступность жилья для молодых родителей, а с другой – создаст дополнительный стимул для рождения последующих детей", – сказал он. Депутат уточнил, что необходимость сохранения действующих льготных условий подтверждается практикой государственной политики последних лет, и все меры поддержки, в том числе материнский капитал, региональные субсидии и налоговые льготы, выстраиваются по принципу помощи семьям уже с момента рождения первого ребенка.
01:20 30.09.2025
 
В Госдуме предложили сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6%

В Госдуме предложили сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6%

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6% для семей с одним ребенком, а для семей с двумя и более детьми ввести дополнительные пониженные ставки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами обращения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Просим Вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть возможность корректировки предлагаемой инициативы и сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6% для семей с одним ребенком, с установлением пониженных ставок для семей с двумя и более детьми", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил об обращениях граждан по поводу условий программы семейной ипотеки. "Люди отмечают, что действующая ставка на уровне 6% помогала многим семьям с детьми улучшить жилищные условия, и просят её не повышать", – рассказал он.
Политик добавил, что в настоящее время программа льготной ипотеки является важнейшим инструментом государственной демографической и жилищной политики.
"Я напомню, что в соответствии с национальными проектами "Демография" и "Жилье и городская среда", ключевой целью государства является стимулирование рождаемости и обеспечение молодых семей доступным жильем. Но обсуждаемое увеличение ипотечной ставки до 12% для семей с одним ребенком ставит под угрозу достижение этих целей", - подчеркнул Миронов.
Лидер партии считает, что для подавляющего большинства молодых семей её двухкратное повышение закроет доступ к ипотечным программам, осложнит решение жилищного вопроса.
"Более справедливым и социально выверенным подходом является её сохранение на уровне 6%. Семьи с двумя детьми должны иметь возможность брать ипотеку под 4%, с тремя – под 2%, с 4 и более детьми – под 1%. Такой механизм обеспечит баланс интересов: с одной стороны это сохранит доступность жилья для молодых родителей, а с другой – создаст дополнительный стимул для рождения последующих детей", – сказал он.
Депутат уточнил, что необходимость сохранения действующих льготных условий подтверждается практикой государственной политики последних лет, и все меры поддержки, в том числе материнский капитал, региональные субсидии и налоговые льготы, выстраиваются по принципу помощи семьям уже с момента рождения первого ребенка.
 
