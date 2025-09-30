https://1prime.ru/20250930/gosduma-862976109.html

В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ

В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ - 30.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ

Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T02:32+0300

2025-09-30T02:32+0300

2025-09-30T02:32+0300

общество

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862976109.jpg?1759188748

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учёта напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", - сказал Якубовский. Парламентарий подчеркнул, что граждане РФ сохраняют право на перерасчет - как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления. "Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы - портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", - заключил он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, госдума