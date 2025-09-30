Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/gosduma-862976109.html
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ
Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T02:32+0300
2025-09-30T02:32+0300
общество
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862976109.jpg?1759188748
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учёта напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", - сказал Якубовский. Парламентарий подчеркнул, что граждане РФ сохраняют право на перерасчет - как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления. "Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы - портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, госдума
Общество , РФ, Госдума
02:32 30.09.2025
 
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ

Депутат Якубовский: несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ грозит переплатами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учёта напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", - сказал Якубовский.
Парламентарий подчеркнул, что граждане РФ сохраняют право на перерасчет - как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления.
"Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы - портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", - заключил он.
 
ОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала