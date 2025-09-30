https://1prime.ru/20250930/gosduma-862976109.html
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ
Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T02:32+0300
2025-09-30T02:32+0300
2025-09-30T02:32+0300
общество
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862976109.jpg?1759188748
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учёта напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", - сказал Якубовский.
Парламентарий подчеркнул, что граждане РФ сохраняют право на перерасчет - как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления.
"Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы - портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, госдума
В Госдуме предостерегли от несвоевременной передачи показаний счетчиков ЖКХ
Депутат Якубовский: несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ грозит переплатами
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ может обернуться существенными переплатами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Сегодня вопрос своевременной передачи показаний приборов учёта напрямую касается кошелька каждой семьи. Штрафов за несвоевременную передачу не предусмотрено, однако действующее законодательство чётко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами", - сказал Якубовский.
Парламентарий подчеркнул, что граждане РФ сохраняют право на перерасчет - как только показания будут переданы, управляющая организация обязана откорректировать начисления.
"Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы - портал "Госуслуги", мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании", - заключил он.