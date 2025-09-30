Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские фондовые индексы закрылись ростом - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/indeksy-863006526.html
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Европейские фондовые индексы закрылись ростом - 30.09.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T19:25+0300
2025-09-30T19:25+0300
рынок
индексы
европа
dax
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46% - до 9 342,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 7 895,94 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 879,63 пункта. Таким образом, с начала года индекс DAX вырос на 19,9%, FTSE 100 - на 14,3%, CAC 40 - на 7%. При этом за третий квартал и сентябрь DAX практически не изменился, показав снижение на 0,1% за три месяца и месяц. Британский FTSE 100 за квартал вырос на 6,6%, за месяц - на 1,7%, французский CAC 40 - на 3% и 2,5% соответственно.
https://1prime.ru/20250930/rynok-863005387.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, dax, мировая экономика
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Мировая экономика
19:25 30.09.2025
 
Европейские фондовые индексы закрылись ростом

Фондовые индексы Европы выросли с начала года, немецкий DAX подскочил на 20%

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46% - до 9 342,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 7 895,94 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 879,63 пункта.
Таким образом, с начала года индекс DAX вырос на 19,9%, FTSE 100 - на 14,3%, CAC 40 - на 7%.
При этом за третий квартал и сентябрь DAX практически не изменился, показав снижение на 0,1% за три месяца и месяц.
Британский FTSE 100 за квартал вырос на 6,6%, за месяц - на 1,7%, французский CAC 40 - на 3% и 2,5% соответственно.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02%
19:01
 
РынокИндексыЕВРОПАDAXМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала