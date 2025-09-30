https://1prime.ru/20250930/indeksy-863006526.html

Европейские фондовые индексы закрылись ростом

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46% - до 9 342,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 7 895,94 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 879,63 пункта. Таким образом, с начала года индекс DAX вырос на 19,9%, FTSE 100 - на 14,3%, CAC 40 - на 7%. При этом за третий квартал и сентябрь DAX практически не изменился, показав снижение на 0,1% за три месяца и месяц. Британский FTSE 100 за квартал вырос на 6,6%, за месяц - на 1,7%, французский CAC 40 - на 3% и 2,5% соответственно.

