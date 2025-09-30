https://1prime.ru/20250930/indeksy-863006526.html
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Европейские фондовые индексы закрылись ростом - 30.09.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T19:25+0300
2025-09-30T19:25+0300
2025-09-30T19:25+0300
рынок
индексы
европа
dax
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46% - до 9 342,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 7 895,94 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 879,63 пункта. Таким образом, с начала года индекс DAX вырос на 19,9%, FTSE 100 - на 14,3%, CAC 40 - на 7%. При этом за третий квартал и сентябрь DAX практически не изменился, показав снижение на 0,1% за три месяца и месяц. Британский FTSE 100 за квартал вырос на 6,6%, за месяц - на 1,7%, французский CAC 40 - на 3% и 2,5% соответственно.
https://1prime.ru/20250930/rynok-863005387.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, европа, dax, мировая экономика
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Мировая экономика
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Фондовые индексы Европы выросли с начала года, немецкий DAX подскочил на 20%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, при этом с начала года также показали увеличение, в том числе немецкий DAX вырос на 20%, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46% - до 9 342,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 7 895,94 пункта, немецкий DAX
- на 0,57%, до 23 879,63 пункта.
Таким образом, с начала года индекс DAX вырос на 19,9%, FTSE 100 - на 14,3%, CAC 40 - на 7%.
При этом за третий квартал и сентябрь DAX практически не изменился, показав снижение на 0,1% за три месяца и месяц.
Британский FTSE 100 за квартал вырос на 6,6%, за месяц - на 1,7%, французский CAC 40 - на 3% и 2,5% соответственно.
Российский рынок акций вырос по итогам основной сессии на 0,02%