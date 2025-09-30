Фондовые индексы США готовятся с начала года показать заметный рост

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250930/indeksy-863014200.html
2025-09-30T23:09+0300
2025-09-30T23:09+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник, с начала года готовятся показать заметный рост, сильнее всех - Nasdaq Composite, чуть более чем на 17%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.29 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,07% - до 46 350,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,1%, до 22 614,07 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,23%, до 6 676,38 пункта. С начала года при этом индексы выросли на 8,9%, 17,1% и 13,5% соответственно. С начала третьего квартала Dow Jones вырос на 5,1%, Nasdaq - на 11%, S&amp;P 500 - на 7,6%, а в сентябре - на 1,8%, 5,4% и 3,3% соответственно. Все три индекса обновили рекорды в сентябре.
23:09 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник, с начала года готовятся показать заметный рост, сильнее всех - Nasdaq Composite, чуть более чем на 17%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.29 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,07% - до 46 350,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,1%, до 22 614,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 676,38 пункта.
С начала года при этом индексы выросли на 8,9%, 17,1% и 13,5% соответственно.
С начала третьего квартала Dow Jones вырос на 5,1%, Nasdaq - на 11%, S&P 500 - на 7,6%, а в сентябре - на 1,8%, 5,4% и 3,3% соответственно. Все три индекса обновили рекорды в сентябре.
