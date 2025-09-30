https://1prime.ru/20250930/indeksy-863014200.html
Фондовые индексы США готовятся с начала года показать заметный рост
Фондовые индексы США готовятся с начала года показать заметный рост - 30.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся с начала года показать заметный рост
Основные американские фондовые индексы растут во вторник, с начала года готовятся показать заметный рост, сильнее всех - Nasdaq Composite, чуть более чем на... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:09+0300
2025-09-30T23:09+0300
2025-09-30T23:09+0300
рынок
индексы
торги
dow jones
nasdaq
nasdaq composite
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник, с начала года готовятся показать заметный рост, сильнее всех - Nasdaq Composite, чуть более чем на 17%, следует из данных торгов. По состоянию на 22.29 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,07% - до 46 350,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,1%, до 22 614,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 676,38 пункта. С начала года при этом индексы выросли на 8,9%, 17,1% и 13,5% соответственно. С начала третьего квартала Dow Jones вырос на 5,1%, Nasdaq - на 11%, S&P 500 - на 7,6%, а в сентябре - на 1,8%, 5,4% и 3,3% соответственно. Все три индекса обновили рекорды в сентябре.
https://1prime.ru/20250930/dollar-863013878.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, dow jones, nasdaq, nasdaq composite, мировая экономика
Рынок, Индексы, Торги, Dow Jones, NASDAQ, Nasdaq Composite, Мировая экономика
Фондовые индексы США готовятся с начала года показать заметный рост
Фондовые индексы США готовятся с начала года показать рост, Nasdaq Composite на 17%