В Индонезии обрушилась школа-интернет

В Индонезии обрушилась школа-интернет

В Индонезии обрушилась школа-интернет

Исламская школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо, Восточная Ява, погиб один человек, 98 человек пострадали, семь детей еще...

2025-09-30

2025-09-30T08:51+0300

2025-09-30T08:51+0300

происшествия

индонезия

общество

ДЖАКАРТА, 30 сен – ПРАЙМ. Исламская школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо, Восточная Ява, погиб один человек, 98 человек пострадали, семь детей еще находятся под завалами, сообщает индонезийский портал Detik. Обрушение произошло во второй половине дня в понедельник. В школе чинилась бетонная крыша, которая обрушилась на детей прямо во время молитвы, сообщает портал. "Общее число жертв остаётся неизвестным. По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи (SAR), 98 человек были найдены живыми, один погиб", - пишет Detik. По его данным, еще семь учеников оказались под завалами молитвенной комнаты исламской школы-интерната. Процесс их эвакуации всё ещё продолжается. Смотритель исламской школы-интерната Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб призвал всех к терпению. Он добавил, что пока не решил, будет ли деятельность исламской школы-интерната Аль-Хозини временно приостановлена ​​в связи с этой трагедией.

индонезия

