Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин

Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Обсуждалась, в частности, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ. "Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический. Надо поддерживать строительный сектор", - сказал на встрече глава государства.
