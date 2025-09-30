Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/ipoteka-862993939.html
Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин
Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин - 30.09.2025, ПРАЙМ
Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин
Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:09+0300
2025-09-30T14:09+0300
экономика
россия
владимир путин
марат хуснуллин
льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Обсуждалась, в частности, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ. "Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический. Надо поддерживать строительный сектор", - сказал на встрече глава государства.
https://1prime.ru/20250929/putin--862957844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, марат хуснуллин, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, льготная ипотека
14:09 30.09.2025
 
Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин

Путин: льготная ипотека помогает поддерживать российский строительный сектор

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Доверительное управление. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Обсуждалась, в частности, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ.
"Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический. Надо поддерживать строительный сектор", - сказал на встрече глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Путин подписал закон о сертификации аналогов импортных авиазапчастей
Вчера, 16:24
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинМарат Хуснуллинльготная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала