https://1prime.ru/20250930/ipoteka-862993939.html

Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин

Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин - 30.09.2025, ПРАЙМ

Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин

Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T14:09+0300

2025-09-30T14:09+0300

2025-09-30T14:09+0300

экономика

россия

владимир путин

марат хуснуллин

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Решение по льготной ипотеке носит не только социальный, но и экономический характер, это поддерживает стройку в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Обсуждалась, в частности, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ. "Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический. Надо поддерживать строительный сектор", - сказал на встрече глава государства.

https://1prime.ru/20250929/putin--862957844.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, марат хуснуллин, льготная ипотека