Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры
Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры - 30.09.2025
Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества | 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества, передает корреспондент РИА Новости. Общаться с прессой Момотов отказался. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
2025
РОССИЯ
10:32 30.09.2025
 
Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры

Судья ВС Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества, передает корреспондент РИА Новости.
Общаться с прессой Момотов отказался.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
