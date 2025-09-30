Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, где россиянам сложнее концентрироваться при работе - 30.09.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, где россиянам сложнее концентрироваться при работе
Исследование показало, где россиянам сложнее концентрироваться при работе - 30.09.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, где россиянам сложнее концентрироваться при работе
Более 41% россиян признались, что им сложнее концентрироваться при работе из дома, отвлекаясь на детей, семью или бытовые дела, а 29% отвлекает шум в офисе,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T06:30+0300
2025-09-30T07:27+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 41% россиян признались, что им сложнее концентрироваться при работе из дома, отвлекаясь на детей, семью или бытовые дела, а 29% отвлекает шум в офисе, говорится в исследовании компании-разработчика "Контур.Эгида" (данные исследования есть в распоряжении РИА Новости). "Сложнее всего сохранять концентрацию при работе из дома с детьми, семьей или бытовыми делами — так считают 41% респондентов. Треть участников (29%) признается, что им сложно сосредоточиться в шумном офисе, а работа в коворкингах или "на бегу" мешает концентрации 12% сотрудников. При этом 18% уверяют, что умеют держать фокус вне зависимости от условий", - сказали в компании. Кроме этого, уведомления в почте и мессенджерах больше всего отвлекают россиян от рабочего процесса, на втором месте - срочные письма и "горящие" задачи, а на третьем - одновременные запросы от нескольких руководителей. Среди других факторов, сбивающих рабочий фокус, респонденты назвали постоянные совещания и непонятные инструкции, неожиданные вопросы коллег и технические сбои. Респонденты также поделились ошибками, которые они совершали на фоне усталости. Так, например, каждый пятый оставлял проверку письма "на потом" и забывал о нем, еще 18% отправляли письмо не тому адресату или путали рабочий чат с личным, а 17% ошибочно вводили пароль "на автопилоте" или прикрепляли не тот файл. Кроме этого, 14% признались, что переходили по подозрительной ссылке. Причем треть респондентов боятся потерять доверие руководства из-за ошибок. "В условиях постоянного стресса и дедлайнов сотрудники сталкиваются с реальной угрозой ошибок, которые могут повлиять не только на их производительность, но и на безопасность компании", - прокомментировал эксперт компании Юрий Драченин. "Мы видим, что человеческий фактор по-прежнему остается одним из ключевых источников киберинцидентов: привычка торопиться, усталость и недостаток знаний напрямую увеличивают риски. Современные методы работы, такие как гибкие графики, четкие инструкции и инструменты, способные автоматически предотвращать ошибки, становятся важными элементами для поддержания высокого уровня производительности и безопасности", - добавил он.
06:30 30.09.2025 (обновлено: 07:27 30.09.2025)
 
Исследование показало, где россиянам сложнее концентрироваться при работе

«Контур.Эгида»: 41% россиян не могут сосредоточиться на работе из дома

