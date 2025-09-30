https://1prime.ru/20250930/issledovanie-862980148.html

Исследование показало снижение интереса россиян к POS-кредитам

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Интерес россиян к POS-кредитам снизился почти вдвое из-за роста ставок и опасения переплат, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Интерес к POS-кредитам среди россиян снизился: лишь 22% участников опроса оформляли такие кредиты в этом году. В прошлом году использующих такой вид кредита было почти вдвое больше - 39%. Основные причины отказа от POS-кредитов - рост ставок, сложные условия договоров и опасение переплат", - отмечают аналитики. Также 14% участников исследования отметили, что процентные ставки делают такие кредиты не выгодными в сравнении с кредитными картами и BNPL-сервисами (buy now, pay later, "покупай сейчас плати потом"). А каждый второй респондент сообщил о снижении доверия к продукту "из-за непрозрачных комиссий и штрафов". В то же время респонденты, ответившие, что имели опыт оформления POS-кредита в этом году, выделили положительные качества продукта. Так, наиболее привлекательными сторонами POS-кредитов остаются возможность сразу приобрести нужный товар — 54% респондентов назвали этот аргумент, акции "рассрочка 0%" (31%) и быстрое оформление в точке продажи (25%). Как выяснили аналитики, в основном россияне ждут снижения процентных ставок по таким продуктам (46%), еще 21% - большей прозрачности и понятности условий, а 14% - упрощения процесса оформления - меньше документов и быстрее одобрение. "Часть покупателей считает, что POS-кредиты должны предлагаться шире и сопровождаться дополнительными бонусами, например скидками в магазинах (19%)", - рассказали также эксперты. "Сегодня потребитель готов пользоваться кредитом, только если уверен, что условия простые и понятные, а итоговая переплата минимальна. Если банки и ритейл не адаптируются, интерес к POS-кредитам будет продолжать снижаться", - прокомментировала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. По данным Объединенного кредитного бюро, которые приводятся в исследовании, в августе 2025 года россияне оформили около 216 тысяч POS-кредитов - это на 48% меньше, чем годом ранее. Объем выдач упал до 14,4 миллиарда рублей против 26,5 миллиарда в августе 2024 года.

