Исследование показало, сколько работодателей в РФ предоставляют соцпакет - 30.09.2025
https://1prime.ru/20250930/isslnedovanie-862982121.html
Исследование показало, сколько работодателей в РФ предоставляют соцпакет
Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:27+0300
2025-09-30T09:27+0300
общество
исследование
работодатели
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Семьдесят шесть процентов опрошенных работодателей отметили, что предоставляют социальные пакеты работникам", - говорится в исследовании. Согласно данным, 68% респондентов считают главной целью социального пакета повышение лояльности и вовлеченности сотрудников. Для 58% участников опроса важна поддержка и защита работников сама по себе, а повышение мотивации и производительности работников выделяют 47%. "Удержание сотрудников является приоритетом для 32% опрошенных, в то время как привлечение наиболее квалифицированных соискателей и усиление HR-бренда компании отметили по 21% респондентов. Снижение выгорания сотрудников считают целью 16% опрошенных. Однако 11% респондентов не ставят конкретных задач при внедрении соцпакета", - уточнили в данных. Исследование, в котором поучаствовали 300 представителей российского бизнеса, проводилось с 28 августа по 8 сентября.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2c1fe6ad0f172f948b6deff9e5f85249.jpg
1920
1920
true
общество , исследование, работодатели
Общество , исследование, работодатели
09:27 30.09.2025
 
© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Подсчет. Архивное фото
© fotolia.com / motorradcbr
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальный пакет своим работникам предоставляют 76% работодателей в России, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости.
"Семьдесят шесть процентов опрошенных работодателей отметили, что предоставляют социальные пакеты работникам", - говорится в исследовании.
Согласно данным, 68% респондентов считают главной целью социального пакета повышение лояльности и вовлеченности сотрудников. Для 58% участников опроса важна поддержка и защита работников сама по себе, а повышение мотивации и производительности работников выделяют 47%.
"Удержание сотрудников является приоритетом для 32% опрошенных, в то время как привлечение наиболее квалифицированных соискателей и усиление HR-бренда компании отметили по 21% респондентов. Снижение выгорания сотрудников считают целью 16% опрошенных. Однако 11% респондентов не ставят конкретных задач при внедрении соцпакета", - уточнили в данных.
Исследование, в котором поучаствовали 300 представителей российского бизнеса, проводилось с 28 августа по 8 сентября.
Чаты
Заголовок открываемого материала