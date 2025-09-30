https://1prime.ru/20250930/kakao-863000279.html
Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $6700 за тонну впервые с ноября
2025-09-30T17:03+0300
экономика
рынок
какао-бобы
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_b1a3cb0ce02307f0789b9423b47adec3.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник опустились ниже 6 700 долларов за тонну - впервые с ноября прошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.44 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,07% относительно предыдущего закрытия, до 6 783 долларов за тонну, ранее в ходе торгов минимальное значение достигло 6 686 долларов. Таким образом, показатель опустился ниже 6 700 долларов впервые с 7 ноября 2024 года. Цена бобов с начала сентября сократилась на 12% - это четвертый месяц снижения подряд. А с начала года их биржевая стоимость упала более чем на 40% - с 11,5 тысяч долларов.
рынок, какао-бобы
Экономика, Рынок, какао-бобы
