Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $6700 за тонну впервые с ноября

2025-09-30T17:03+0300

экономика

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник опустились ниже 6 700 долларов за тонну - впервые с ноября прошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.44 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,07% относительно предыдущего закрытия, до 6 783 долларов за тонну, ранее в ходе торгов минимальное значение достигло 6 686 долларов. Таким образом, показатель опустился ниже 6 700 долларов впервые с 7 ноября 2024 года. Цена бобов с начала сентября сократилась на 12% - это четвертый месяц снижения подряд. А с начала года их биржевая стоимость упала более чем на 40% - с 11,5 тысяч долларов.

Новости

