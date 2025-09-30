https://1prime.ru/20250930/katar-862993393.html

Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него

Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него - 30.09.2025, ПРАЙМ

Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него

30.09.2025

ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не покушаться на его суверенитет, которое прозвучало вместе с извинениями, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Самое главное для Катара в этой ситуации - защитить суверенитет страны и обеспечить безопасность всех, кто проживает в Катаре, поэтому для нас были важны заверения в том, что ситуация не повторится. Мы удовлетворены прозвучавшими заверениями в том, что Катар больше не подвергнется нападениям, это важнее для нас, чем сами извинения", - сказал аль-Ансари.

катар

израиль

2025

катар, израиль, мид