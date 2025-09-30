Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250930/katar-862993393.html
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него - 30.09.2025, ПРАЙМ
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не покушаться на его суверенитет, которое прозвучало вместе с извинениями, сообщил во вторник на пресс-конференции... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:02+0300
2025-09-30T14:02+0300
политика
катар
израиль
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:304:2560:1744_1920x0_80_0_0_8ab6906d44208429445241d14b6276d5.jpg
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не покушаться на его суверенитет, которое прозвучало вместе с извинениями, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Самое главное для Катара в этой ситуации - защитить суверенитет страны и обеспечить безопасность всех, кто проживает в Катаре, поэтому для нас были важны заверения в том, что ситуация не повторится. Мы удовлетворены прозвучавшими заверениями в том, что Катар больше не подвергнется нападениям, это важнее для нас, чем сами извинения", - сказал аль-Ансари.-0-
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963418.html
катар
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_0ffc72030b2f1fbc1079120270ebfe61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
катар, израиль, мид
Политика, КАТАР, ИЗРАИЛЬ, МИД
14:02 30.09.2025
 
Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не нападать на него

Аль-Ансари: Катар удовлетворен обещанием Израиля не покушаться на его суверенитет

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Вид на Доху, Катар. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kenny
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. Катар удовлетворен обещанием Израиля больше не покушаться на его суверенитет, которое прозвучало вместе с извинениями, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Самое главное для Катара в этой ситуации - защитить суверенитет страны и обеспечить безопасность всех, кто проживает в Катаре, поэтому для нас были важны заверения в том, что ситуация не повторится. Мы удовлетворены прозвучавшими заверениями в том, что Катар больше не подвергнется нападениям, это важнее для нас, чем сами извинения", - сказал аль-Ансари.-0-
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Банк Израиля прогнозирует снижение темпов роста экономики
Вчера, 18:16
 
ПолитикаКАТАРИЗРАИЛЬМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала