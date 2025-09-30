https://1prime.ru/20250930/katar-862993501.html
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе - 30.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:04+0300
2025-09-30T14:04+0300
2025-09-30T14:04+0300
политика
газа
сша
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748800_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_05086bd66a8c0bd2158522d1023e8fa3.jpg
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. "План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия", - сказал Аль-Ансари.
https://1prime.ru/20250930/katar-862993393.html
газа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748800_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9728670c0f23c8971539ea831c810bb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газа, сша, дональд трамп, мид
Политика, Газа, США, Дональд Трамп, МИД
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
Аль-Ансари: Катар считает план Трампа по окончанию войны в Газе комплексным