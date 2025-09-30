Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник. "План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия", - сказал Аль-Ансари.
14:04 30.09.2025
 
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе

Аль-Ансари: Катар считает план Трампа по окончанию войны в Газе комплексным

© Фото : Unsplash/Elissar HaidarВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Вид на Доху, Катар. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Elissar Haidar
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по окончанию войны в секторе Газа является полноценным для немедленного прекращения огня, заявил спикер катарского МИД Маджид Аль-Ансари на пресс-конференции во вторник.
"План Трампа по окончанию войны в секторе Газа представляет собой полное видение по этому вопросу, чтобы немедленно прекратить военные действия", - сказал Аль-Ансари.
Политика
 
 
