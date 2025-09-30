https://1prime.ru/20250930/kellog-862994282.html

Вопрос о поставке США "Томагавков" Киеву остается открытым, заявил Келлог

Вопрос о поставке США "Томагавков" Киеву остается открытым, заявил Келлог - 30.09.2025, ПРАЙМ

Вопрос о поставке США "Томагавков" Киеву остается открытым, заявил Келлог

Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T14:28+0300

2025-09-30T14:28+0300

2025-09-30T14:28+0300

вооружения

украина

сша

кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862306858_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_fb18f9b9b35dba6bba146ac61d553e2f.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По словам Келлога, просьба о поставке ракет "Томагавк" прозвучала со стороны Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса", - отметил он. Келлог добавил, что интерес к теме вызван возможностями самих ракет. "Это очень передовая ракетная система в Соединённых Штатах. Вероятно, одна из наших самых современных систем. И, как вы всегда читаете об этом, когда мы наносим военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты "Томагавк", - сказал спецпосланник. Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет Трамп как главнокомандующий. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250930/lavrov-862992119.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский