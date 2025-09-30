Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос о поставке США "Томагавков" Киеву остается открытым, заявил Келлог - 30.09.2025
Вопрос о поставке США "Томагавков" Киеву остается открытым, заявил Келлог
2025-09-30T14:28+0300
2025-09-30T14:28+0300
вооружения
украина
сша
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По словам Келлога, просьба о поставке ракет "Томагавк" прозвучала со стороны Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса", - отметил он. Келлог добавил, что интерес к теме вызван возможностями самих ракет. "Это очень передовая ракетная система в Соединённых Штатах. Вероятно, одна из наших самых современных систем. И, как вы всегда читаете об этом, когда мы наносим военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты "Томагавк", - сказал спецпосланник. Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет Трамп как главнокомандующий. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
14:28 30.09.2025
 
Вопрос о поставке США "Томагавков" Киеву остается открытым, заявил Келлог

Келлог: решение США о поставке Украине ракет "Томагавк" еще не принято

ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
По словам Келлога, просьба о поставке ракет "Томагавк" прозвучала со стороны Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса", - отметил он.
Келлог добавил, что интерес к теме вызван возможностями самих ракет.
"Это очень передовая ракетная система в Соединённых Штатах. Вероятно, одна из наших самых современных систем. И, как вы всегда читаете об этом, когда мы наносим военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты "Томагавк", - сказал спецпосланник.
Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет Трамп как главнокомандующий.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
13:39
 
