Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/kellog-862997241.html
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным - 30.09.2025, ПРАЙМ
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным
Вашингтон взаимодействует с Владимиром Путиным через белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T15:50+0300
2025-09-30T15:50+0300
мировая экономика
вашингтон
сша
кит келлог
владимир путин
украина
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862306858_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_fb18f9b9b35dba6bba146ac61d553e2f.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вашингтон взаимодействует с Владимиром Путиным через белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции Warsaw Security Forum.&quot;Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. &lt;...&gt; Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина&quot;, — отметил он.Келлог также подчеркнул, что именно по этой причине США участвовали в процессе освобождения политзаключенных в Беларуси.В конце июня Лукашенко провел встречу с Келлогом. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что по просьбе американского лидера Дональда Трампа Лукашенко помиловал 14 человек, осуждённых в республике.
https://1prime.ru/20250930/zelenskiy-862994961.html
https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html
вашингтон
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862306858_208:0:2481:1705_1920x0_80_0_0_c2a5a0f1f916b738587d3159104632d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, вашингтон, сша, кит келлог, владимир путин, украина, александр лукашенко
Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Кит Келлог, Владимир Путин, УКРАИНА, Александр Лукашенко
15:50 30.09.2025
 
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным

Келлог утверждает, что США контактируют с Путиным через Лукашенко

© Фото : Офис президента УкраиныКит Келлог
Кит Келлог - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Кит Келлог. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вашингтон взаимодействует с Владимиром Путиным через белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции Warsaw Security Forum.

"Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина", — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Во Франции выступили с призывом после дерзкого заявления Зеленского
14:28
Келлог также подчеркнул, что именно по этой причине США участвовали в процессе освобождения политзаключенных в Беларуси.
В конце июня Лукашенко провел встречу с Келлогом. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что по просьбе американского лидера Дональда Трампа Лукашенко помиловал 14 человек, осуждённых в республике.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл коварный план Запада по Украине
11:07
 
Мировая экономикаВАШИНГТОНСШАКит КеллогВладимир ПутинУКРАИНААлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала