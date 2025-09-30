https://1prime.ru/20250930/kellog-862997241.html
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным - 30.09.2025, ПРАЙМ
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным
30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вашингтон взаимодействует с Владимиром Путиным через белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции Warsaw Security Forum."Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл будет полностью донесен до Путина", — отметил он.Келлог также подчеркнул, что именно по этой причине США участвовали в процессе освобождения политзаключенных в Беларуси.В конце июня Лукашенко провел встречу с Келлогом. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что по просьбе американского лидера Дональда Трампа Лукашенко помиловал 14 человек, осуждённых в республике.
Келлог сделал новое заявление о контактах Вашингтона с Путиным
Келлог утверждает, что США контактируют с Путиным через Лукашенко