Глава Пентагона заявил об опасности пацифизма

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. | 30.09.2025, ПРАЙМ

политика

пит хегсет

сша

пентагон

ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико. Он добавил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира". "Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", - подчеркнул Хегсет.

сша

пентагон

пит хегсет, сша, пентагон