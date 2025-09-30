Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Глава Пентагона заявил об опасности пацифизма
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. | 30.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико. Он добавил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира". "Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", - подчеркнул Хегсет.
Глава Пентагона заявил об опасности пацифизма

© Фото : U.S. Navy/MC1 Alexander KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне
Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/MC1 Alexander Kubitza
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен.
"Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
Он добавил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира".
"Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", - подчеркнул Хегсет.
Флаг США
Пентагон направит 36 миллионов долларов на поставки оружия Украине
26 сентября, 15:24
 
