Хегсет пообещал сокрушительный удар врагам, если те решат бросить вызов США

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону.

2025-09-30T15:57+0300

2025-09-30T15:57+0300

2025-09-30T15:57+0300

политика

вашингтон

пит хегсет

сша

ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. "Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.

вашингтон

сша

2025

вашингтон, пит хегсет, сша