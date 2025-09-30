Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хегсет пообещал сокрушительный удар врагам, если те решат бросить вызов США
Политика
Хегсет пообещал сокрушительный удар врагам, если те решат бросить вызов США
Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. | 30.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону. "Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
вашингтон, пит хегсет, сша
Политика, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, США
15:57 30.09.2025
 
Хегсет пообещал сокрушительный удар врагам, если те решат бросить вызов США

Хегсет: если враги США решат бросить вызов стране, их будет ждать сокрушительный удар

Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. Kubitza
ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал нанести "сокрушительный удар" по врагам Соединенных Штатов, если они решат бросить вызов Вашингтону.
"Если наши враги примут безрассудное решение бросить нам вызов, они получат сокрушительный удар с мощью, точностью и яростью министерства войны", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико.
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона
Министр обороны США назвал новую миссию Пентагона
