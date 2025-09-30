Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни"
Хуснуллин: все показатели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выполняются
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Знание. Сила". Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Мы в этом году по вашему поручению запустили нацпроект "Инфраструктура для жизни". Причем нужно отметить, что мы вместе с губернаторами очень быстро настроили - мы перестроились с прежних нацпроектов. По итогам прошедшего времени пока все запланированные показатели мы выполняем", - сказал вице-премьер.
Другие заявления:
- В 2160 опорных населенных пунктах (75 процентов населения) до 2036 года должно улучшиться качество жизни на 30 процентов.
- По проекту введут более 100 миллионов квадратных метров жилья: у миллионов семей улучшатся условия.
"Объем жилья в стадии строительства пока достаточно стабильный", - добавил Хуснуллин.
- Вокруг жилья построили всю необходимую инфраструктуру: коммунальную, социальную, транспортную.
- Также ввели в эксплуатацию больше нежилой недвижимости: заводы, фабрики, гостиницы, туристические объекты.