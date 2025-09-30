Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни" - 30.09.2025
https://1prime.ru/20250930/khusnullin-862994056.html
Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни"
Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни" - 30.09.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни"
Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T14:20+0300
2025-09-30T14:35+0300
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/44/842694458_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_de2bc254ecb214badf9c9c24c3839aad.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Мы в этом году по вашему поручению запустили нацпроект "Инфраструктура для жизни". Причем нужно отметить, что мы вместе с губернаторами очень быстро настроили - мы перестроились с прежних нацпроектов. По итогам прошедшего времени пока все запланированные показатели мы выполняем", - сказал вице-премьер.Другие заявления:&quot;Объем жилья в стадии строительства пока достаточно стабильный&quot;, - добавил Хуснуллин.
россия, марат хуснуллин, владимир путин
РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
14:20 30.09.2025 (обновлено: 14:35 30.09.2025)
 
Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни"

Хуснуллин: все показатели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" выполняются

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Мы в этом году по вашему поручению запустили нацпроект "Инфраструктура для жизни". Причем нужно отметить, что мы вместе с губернаторами очень быстро настроили - мы перестроились с прежних нацпроектов. По итогам прошедшего времени пока все запланированные показатели мы выполняем", - сказал вице-премьер.
Другие заявления:
  • В 2160 опорных населенных пунктах (75 процентов населения) до 2036 года должно улучшиться качество жизни на 30 процентов.
  • По проекту введут более 100 миллионов квадратных метров жилья: у миллионов семей улучшатся условия.

"Объем жилья в стадии строительства пока достаточно стабильный", - добавил Хуснуллин.

  • Вокруг жилья построили всю необходимую инфраструктуру: коммунальную, социальную, транспортную.
  • Также ввели в эксплуатацию больше нежилой недвижимости: заводы, фабрики, гостиницы, туристические объекты.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Льготная ипотека носит не только социальный характер, заявил Путин
14:09
 
РОССИЯ Марат Хуснуллин Владимир Путин
 
 
