Хуснуллин доложил Путину о показателях проекта "Инфраструктура для жизни"

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Мы в этом году по вашему поручению запустили нацпроект "Инфраструктура для жизни". Причем нужно отметить, что мы вместе с губернаторами очень быстро настроили - мы перестроились с прежних нацпроектов. По итогам прошедшего времени пока все запланированные показатели мы выполняем", - сказал вице-премьер.Другие заявления:"Объем жилья в стадии строительства пока достаточно стабильный", - добавил Хуснуллин.

