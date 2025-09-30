https://1prime.ru/20250930/kiev-862997426.html
"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России
"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России - 30.09.2025, ПРАЙМ
"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России
Запад может рассмотреть возможность создания системы противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью ее последующего расширения, сообщает... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:01+0300
2025-09-30T16:01+0300
2025-09-30T16:01+0300
россия
запад
европа
украина
дмитрий медведев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад может рассмотреть возможность создания системы противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью ее последующего расширения, сообщает британская газета The Telegraph."Мы должны осознать, что наше влияние на будущее Европы напрямую связано с нашей готовностью использовать силу и принимать риск в целях ее защиты. Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить противовоздушный щит над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом", — говорится в материале. Также отмечается, что европейским государствам следует понимать, что они могут быть вынуждены действовать практически без какой-либо американской поддержки.Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что реализация плана по созданию бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО уничтожать российские беспилотники будут означать войну альянса с Россией.
https://1prime.ru/20250930/orban-862985578.html
https://1prime.ru/20250930/peskov-862990543.html
запад
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96a1504eee2eba98f5c12d2593055b99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, европа, украина, дмитрий медведев, нато
РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, НАТО
"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России
Telegraph: Запад рассматривает возможность установить воздушный щит над Украиной