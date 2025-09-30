https://1prime.ru/20250930/kiev-862997426.html

"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России

"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России - 30.09.2025, ПРАЙМ

"Над самим Киевом". На Западе предложили новый план против России

Запад может рассмотреть возможность создания системы противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью ее последующего расширения, сообщает... | 30.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Запад может рассмотреть возможность создания системы противовоздушной обороны над Западной Украиной с возможностью ее последующего расширения, сообщает британская газета The Telegraph."Мы должны осознать, что наше влияние на будущее Европы напрямую связано с нашей готовностью использовать силу и принимать риск в целях ее защиты. Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить противовоздушный щит над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом", — говорится в материале. Также отмечается, что европейским государствам следует понимать, что они могут быть вынуждены действовать практически без какой-либо американской поддержки.Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что реализация плана по созданию бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО уничтожать российские беспилотники будут означать войну альянса с Россией.

