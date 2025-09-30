Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/kirovsk-862978068.html
В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя
В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя
Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T06:00+0300
2025-09-30T06:25+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
всу
минобороны рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862978068.jpg?1759202742
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник. "Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков. "Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве. Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, всу, минобороны рф, ск рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ, СК РФ
06:00 30.09.2025 (обновлено: 06:25 30.09.2025)
 
В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя

Бойцы ВС России нашли тело замученного военными ВСУ мирного жителя в Кировске

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник.
"Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков.
"Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве.
Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинВСУМинобороны РФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала