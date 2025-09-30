https://1prime.ru/20250930/kirovsk-862978068.html

В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя

В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя - 30.09.2025, ПРАЙМ

В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя

Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T06:00+0300

2025-09-30T06:00+0300

2025-09-30T06:25+0300

общество

экономика

россия

рф

владимир путин

всу

минобороны рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862978068.jpg?1759202742

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник. "Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков. "Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве. Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, всу, минобороны рф, ск рф