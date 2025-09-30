https://1prime.ru/20250930/kirovsk-862978068.html
В Кировске нашли тело замученного боевиками ВСУ мирного жителя
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник. "Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков. "Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве. Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник.
"Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков.
"Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве.
Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.