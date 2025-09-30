Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге создадут станкоинструментальный кластер - 30.09.2025
В Петербурге создадут станкоинструментальный кластер
Станкоинструментальный кластер будет создан в Санкт-Петербурге до конца года, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
2025
санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18:59 30.09.2025
 
В Петербурге создадут станкоинструментальный кластер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Станкоинструментальный кластер будет создан в Санкт-Петербурге до конца года, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
"До конца года в Петербурге будет создан станкоинструментальный кластер. Об этом сегодня сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов на станкостроительном заводе", - говорится в сообщении.
Глава комитета посетил флагман отрасли – завод ТБС. Основная специализация предприятия – изготовление средних и тяжелых станков для обработки корпусных деталей массой до 50 тонн. Выпускаемая продукция востребована в машиностроении, двигателе- и авиастроении, строительстве спецтехники, судостроении, металлургии, а также на предприятиях ВПК. Кроме того, завод модернизирует и ремонтирует оборудование, а также перевооружает промпредприятия.
"Станкоинструментальная промышленность является базовой фондообразующей отраслью. Дефицит станков – главный сдерживающий фактор в развитии отечественной промышленности. Именно поэтому сейчас основной упор мы делаем на станкостроение, роботизацию и производство средств производства. Мы прорабатываем возможность модернизации и расширения действующих мощностей производства ТБС на территории Особой экономической зоны в Шушарах", - сказал Ситов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что главной опорой дальнейшего развития отрасли становится новый нацпроект "Средства производства и автоматизации", направленный на развитие российского станкостроения и промышленной робототехники.
