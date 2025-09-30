В ЦБ рассказали о сроках голосования за символ для купюры в 500 рублей

https://1prime.ru/20250930/kupyura-862988587.html

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 мск, итоги будут подведены 14 октября, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам."Мы откроем онлайн-голосование уже завтра на сайте Центрального банка. Оно начнется в 10 утра 1 октября. Как и в прошлый раз, голосование пройдет при поддержке Национального центра "Россия". И продлится голосование две недели, поэтому я призываю всех начать это активно делать, так что все желающие успеют отдать свои голоса... 14 октября в 12.00 мы его остановим и сразу подведем итоги", - сказала Набиуллина.Она отметила, что за ходом голосования можно будет наблюдать на сайте Банка России в режиме реального времени. "Еще раз: ваш выбор, ваше голосование действительно повлияет на то, что будет изображено на наших деньгах, на наших банкнотах", - подчеркнула глава ЦБ.Экспертами отобраны шесть символов Пятигорска для голосования по объектам лицевой стороны банкноты и 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа для голосования по объектам обратной стороны купюры.В свою очередь заместитель председателя Банка России Сергей Белов в своей речи также отметил, что в общероссийском голосовании каждому участнику будет предложено на выбор два объекта - один из списка символов Пятигорска для лицевой стороны, и один из списка символов Северо-Кавказского федерального округа для оборотной.Зампред ЦБ РФ также подчеркнул, что лидер голосования не обязательно будет центральным элементом или самым крупным элементом на новой банкноте, также не обязательно на новой банкноте все объекты выставятся "по росту" с рейтингом голосования."При создании дизайна учитывается множество факторов: здесь и раскрытие темы, которой посвящена банкнота, и необходимость учитывать схемы расположения защитных признаков, поэтому разработка дизайна банкноты с использованием перечня выбранных объектов - это сложная задача, которую предстоит решать специалистам Банка России и "Гознака", - подытожил он.

