Курс юаня на Московской бирже закрыл торги на отметке 11,52 рубля
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню на 2 копейки, но снизился за месяц: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,52 рубля, набрав по итогам месяца 26 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,52 рубля. За месяц курс юаня вырос на 26 копеек. В это время он торговался в диапазоне 11,26-12,05 рубля.
