Курс юаня на Московской бирже закрыл торги на отметке 11,52 рубля - 30.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже закрыл торги на отметке 11,52 рубля
2025-09-30T19:21+0300
2025-09-30T19:21+0300
рынок
торги
юань
мосбиржа
мировая экономика
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню на 2 копейки, но снизился за месяц: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,52 рубля, набрав по итогам месяца 26 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,52 рубля. За месяц курс юаня вырос на 26 копеек. В это время он торговался в диапазоне 11,26-12,05 рубля.
19:21 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню на 2 копейки, но снизился за месяц: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,52 рубля, набрав по итогам месяца 26 копеек, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,52 рубля.
За месяц курс юаня вырос на 26 копеек. В это время он торговался в диапазоне 11,26-12,05 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 октября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 октября
Рынок Торги юань Мосбиржа Мировая экономика
 
 
