Курс рубля к юаню на Мосбирже вырос по итогам торгов вторника

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль на Московской бирже по итогам торгов вторника вырос к юаню, а по итогам месяца – снизился, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,52 рубля. За месяц курс юаня вырос на 26 копеек. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.30 мск дешевел на 0,82% - до 66,54 доллара за баррель. Рубль ускоряет ростЮань по итогам вторника снизился на 0,2%. Курс китайской валюты в течение дня двигался в диапазоне 11,46–11,62 рубля, за месяц – 11,26–12,05 руля. "Несмотря на завершение сентябрьского налогового периода, рубль не проявляет тенденции к снижению", - отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Инвесторы и аналитики пересматривают свои прогнозы по ключевой ставке ЦБ, говорит аналитик: теперь ожидается, что к концу года она снизится всего на 100 базисных пунктов, до 16%. Соответственно, меняются и перспективы российской валюты – доллар к концу года может и не добраться до 90 рублей, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день выросла также к доллару и евро. Рубль укрепляется, несмотря на завершившийся в понедельник налоговый период. Ключевой драйвер поддержки для национальной валюты – все сильнее затухающие у инвесторов надежды на снижение ключевой ставки", - отметил и Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы"Низкие темпы экономического роста и сохраняющаяся привлекательность рублевых сбережений будут ограничивать спрос на инвалюту. Частично рублю помогает относительная слабость доллара. В краткосрочной перспективе ожидается курс юаня в диапазоне 11,4-11,8 рубля, а доллара – 82-85 рублей", - сказал Шепелев. В моменте на валютный рынок может влиять и фактор приближающихся длинных выходных в Китае, в целом в этих условиях курс может на время задержаться ниже 11,5 рубля за юань, полагает Григорьев. "Риторика ЦБ РФ, вероятно, будет сдерживать рубль от активной девальвации, а юань, доллар и евро ниже района сентябрьских максимумов 12 рублей, 86 рублей и 100 рублей соответственно с возможными целями коррекции 11,20 рубля, 80 рублей и 95 рублей", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

