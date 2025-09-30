https://1prime.ru/20250930/lavrov-862992119.html
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву - 30.09.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон европейскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:39+0300
2025-09-30T13:39+0300
2025-09-30T13:39+0300
вооружения
украина
вашингтон
сша
дональд трамп
мид рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_4b21aaf22e3aaae0a77b69e3611fac3d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон европейскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. "Томагавки" американцы далеко не всем поставляют", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250930/oon-862990309.html
украина
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4f142ca15de403e51181622ab5e1fc47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вашингтон, сша, дональд трамп, мид рф, сергей лавров
Вооружения, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, МИД РФ, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
Лавров назвал заявления США по "Томагавкам" Киеву результатом давления со стороны ЕС
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Заявления о возможных поставках ракет "Томагавк" Киеву вызваны давлением на Вашингтон европейскими странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"Я думаю, что это результат прежде всего давления Европы на Вашингтон, и Вашингтон хочет показать, что они учитывают мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. "Томагавки" американцы далеко не всем поставляют", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле оценили работу Лаврова на генассамблее ООН