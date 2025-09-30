Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: США вряд ли приняли окончательное решение по "Томагавкам" для Киева - 30.09.2025
Вооружения
Лавров: США вряд ли приняли окончательное решение по "Томагавкам" для Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен... | 30.09.2025
СОЧИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно. "Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай". "Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.
сергей лавров, украина, сша
Вооружения, Сергей Лавров, УКРАИНА, США
13:45 30.09.2025
 
Лавров: США вряд ли приняли окончательное решение по "Томагавкам" для Киева

Лавров поставил под сомнение полную готовность США поставлять "Томагавки" Киеву

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно.
"Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай".
"Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Россия не знает деталей плана Трампа по Газе, сообщил Лавров
