Лавров: США вряд ли приняли окончательное решение по "Томагавкам" для Киева

2025-09-30T13:45+0300

СОЧИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что США могут начать поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что этот вопрос еще не решен окончательно. "Не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай". "Даже если "Томагавки" откажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - добавил министр.

