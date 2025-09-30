https://1prime.ru/20250930/lenfilm-862983066.html

Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга

Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга - 30.09.2025, ПРАЙМ

Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T09:56+0300

2025-09-30T09:56+0300

2025-09-30T09:56+0300

россия

санкт-петербург

ленфильм

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862246748_0:309:3093:2048_1920x0_80_0_0_0ef6b502f6314c3abd045a4b7ef2d3d7.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале. По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. "Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова. В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства. -0-

https://1prime.ru/20250930/rossiya-862979201.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкт-петербург, ленфильм, владимир путин