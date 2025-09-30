https://1prime.ru/20250930/lenfilm-862983066.html
Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале. По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. "Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова. В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства. -0-
