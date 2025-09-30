Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга - 30.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга
Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга - 30.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:56+0300
2025-09-30T09:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862246748_0:309:3093:2048_1920x0_80_0_0_0ef6b502f6314c3abd045a4b7ef2d3d7.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале. По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино. "Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова. В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства. -0-
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862246748_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_9722807815f41d5a5b5d62b3a9095662.jpg
1920
1920
true
09:56 30.09.2025
 
Путин поддержал передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга

Любимова: Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Петербурга

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭмблема киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
Эмблема киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Эмблема киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга", - написала министр в своем Telegram-канале.
По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.
"Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров", - добавила Любимова.
В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства. -0-
Российская государственная анимационная студия Союзмультфильм - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
СМИ сообщили о приватизации киностудии "Союзмульфильм"
