Киностудия "Ленфильм" передастся в собственность Санкт-Петербурга

Киностудия "Ленфильм" передастся в собственность Санкт-Петербурга - 30.09.2025, ПРАЙМ

Киностудия "Ленфильм" передастся в собственность Санкт-Петербурга

Киностудия "Ленфильм" передается в собственность Санкт-Петербурга, работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино,... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T10:03+0300

2025-09-30T10:03+0300

2025-09-30T10:03+0300

санкт-петербург

ленфильм

владимир путин

александр беглов

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862246748_0:309:3093:2048_1920x0_80_0_0_0ef6b502f6314c3abd045a4b7ef2d3d7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - ПРАЙМ. Киностудия "Ленфильм" передается в собственность Санкт-Петербурга, работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующую инициативу в адрес главы государства передали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор назвал решение о передаче "Ленфильма" в собственность города важным шагом в сохранении и развитии национального кинематографа. Киностудия станет производственной базой для любых кинокомпаний. "Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы. Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины, ее героическому прошлому, традиционным ценностям, сохранению богатейшего культурного наследия. Работа киностудии "Ленфильм" в новом качестве позволит нам поддержать талантливых отечественных режиссёров. Снять новые прекрасные фильмы, рассказать о подвигах героев, которые будут наполнять сердца зрителей гордостью за российскую державу", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что Петербург совместно с федеральными органами власти и институтами поддержки кино примет все необходимые меры для развития "Ленфильма". Сообщается, что работа "Ленфильма" будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино, что откроет новые возможности для создания кинопроектов посвященных героям прошлого и специальной военной операции, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров. Беглов отметил, что киностудия переживала непростые периоды после распада СССР. Губернатор выразил уверенность, что поддержка города и государства позволят вернуть "Ленфильму" статус одного из лидеров киноиндустрии, а также будет содействовать укреплению национальной идентичности. "В новом качестве "Ленфильм" будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопроекты", - говорится в сообщении. "Ленфильм" - первая кинокомпания в России, которая создавалась в 1914 году, как военно-кинематографический отдел. Ее прославили такие культовые советские и российские фильмы, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Валерий Чкалов", "Петр Первый", "Собачье сердце", "Человек-амфибия", "Золушка" и другие шедевры. Киностудия обладает богатой коллекцией фильмов, сочетающей традиции классического кино и современные технологии. Сегодня "Ленфильм" является одним из важнейших культурных центров Петербурга. Он не только производит фильмы, но и активно участвует в организации выставок, фестивалей и просветительских проектов.

санкт-петербург

2025

санкт-петербург, ленфильм, владимир путин, александр беглов, общество