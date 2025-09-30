https://1prime.ru/20250930/lnr-862975654.html

В ЛНР за три года запустили более 20 промышленных предприятий

В ЛНР за три года запустили более 20 промышленных предприятий - 30.09.2025, ПРАЙМ

В ЛНР за три года запустили более 20 промышленных предприятий

Более 20 крупных промышленных предприятий запустили в Луганской Народной Республике за три года в составе РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T01:32+0300

2025-09-30T01:32+0300

2025-09-30T01:32+0300

промышленность

экономика

россия

лнр

рф

запорожская область

владимир путин

озон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862975654.jpg?1759185132

ЛУГАНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Более 20 крупных промышленных предприятий запустили в Луганской Народной Республике за три года в составе РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "Мы начали возрождение промышленного сектора, восстанавливая кооперационные связи и используя множественные меры государственной поддержки. За три года осуществлен запуск 22 предприятий. Преимущественно в машиностроении, литейном производстве и строительной сфере. Также возобновили работу предприятия легкой промышленности", - рассказал Пасечник. По его словам, среди запущенных производств - филиал завода "Озон" в Луганске, Луганский авиаремонтный завод, Стахановский вагоностроительный завод. Глава ЛНР уточнил, что также были модернизированы мощности на ряде предприятий, в том числе Алчевском металлургический комбинате, Стахановском заводе ферросплавов, Луганском литейно-механическом заводе и других. "Особенно важным инструментом поддержки экономики стала свободная экономическая зона. В ЛНР ее резидентами стали 155 предприятий, которые реализуют 161 проект. По итогам их реализации общий объем инвестиций превысит 120 млрд рублей, будет создано более 9,3 тысячи новых рабочих мест", - пояснил глава ЛНР.

лнр

рф

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, лнр, рф, запорожская область, владимир путин, озон