В ЛНР средняя зарплата в бюджетной сфере выросла на 58%
В ЛНР средняя зарплата в бюджетной сфере выросла на 58%
2025-09-30T03:32+0300
2025-09-30T03:32+0300
2025-09-30T03:32+0300
ЛУГАНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в бюджетной сфере в Луганской Народной Республике за три года в составе Российской Федерации выросла на 58%, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
"Благодаря поддержке государства создаются условия для роста благосостояния наших граждан. Средняя зарплата в бюджетной сфере за три года выросла на 58%, а минимальная оплата труда - почти на 47%", - сказал Пасечник.
